Zelensky, decidete al più presto su invio Mig-29. Chiudete i cieli per evitare una catastrofe umanitaria

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la minaccia al suo Paese è “al massimo livello”, ma ha affermato che anche la portata della sua risposta è al massimo.

Mentre la guerra raggiunge il traguardo delle due settimane e milioni di civili lasciano il paese, Zelensky ha affermato che l’esercito ucraino sarebbe stato ricaricato dalle armi e dai rifornimenti presi dai russi in combattimento.

- Advertisement -

“I nostri militari sono riusciti a ricostituire l’arsenale di munizioni con molti trofei presi sul campo di battaglia. I carri armati, i veicoli corazzati e le munizioni del nemico lavoreranno per la nostra difesa, la nostra vita, il nostro paese. Cosa può esserci di più umiliante per gli occupanti? Combatteremo il nemico con le proprie armi, oltre alle nostre”, ha detto Zelensky e rivolgendosi ai soldati russi, parlando in russo: “Vattene”.

Zelensky, ha lanciato un appello ai Paesi occidentali perché “decidano al più presto” sull’invio a Kiev dei Mig-29 offerti dal governo polacco.

“Il nemico può distruggere i muri delle nostre case, delle nostre scuole, delle nostre chiese. Può distruggere le imprese ucraine. Ma non raggiungerà mai la nostra anima, il nostro cuore, la nostra capacità di vivere liberamente. E combattere con coraggio”.

- Advertisement -

“Chiudete i cieli”: Zelensky ha ripetuto il suo appello globale a “mandateci gli aerei” per evitare “una massiccia catastrofe umanitaria”.

Il Pentagono ha respinto la proposta della Polonia di trasferire i propri caccia Mig-29 negli Stati Uniti per la consegna in Ucraina in quanto non “sostenibile”.