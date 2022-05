Zelensky. Donbass completamente distrutto, è un inferno. Russi vogliono uccidere più civili possibili

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di trasformare la regione orientale del Donbas in un “inferno”, mentre infuriano intensi combattimenti.

Parlando durante il suo discorso notturno da Kiev, ha detto che le forze russe hanno raso al suolo la regione. “Ci sono attacchi costanti nella regione di Odesa, nelle città dell’Ucraina centrale. Il Donbas è completamente distrutto”.

“Tutto questo non ha e non può avere alcuna spiegazione militare per la Russia”, ha aggiunto Zelensky.

“Questo è un tentativo deliberato e criminale di uccidere il maggior numero possibile di ucraini. Distruggi quante più case, strutture sociali e imprese possibili”, ha affermato il leader ucraino.

Giovedì, il ministero della Difesa ucraino ha accusato la Russia di intensificare i suoi attacchi nel Donbas e di impedire la fuga dei civili.

“Il brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk…12 morti e decine di feriti in un solo giorno. Il bombardamento di altre città, gli attacchi missilistici dell’esercito russo, tutte queste non solo solo ostilità durante la guerra”, ha detto Zelensky, sottolineando che dietro c’è il tentativo di “uccidere quanti più ucraini possibile, distruggere quante più case, strutture sociali e imprese possibile”. “Questo è ciò che verrà qualificato come il genocidio del popolo ucraino e per il quale gli occupanti verranno certamente portati in giudizio”.