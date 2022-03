Zelensky esorta gli europei a non tacere. “Se l’Ucraina non sopravvivrà, l’intera Europa non sopravvivrà”

- Advertisement -

AgenPress – “Non tacete, scendete in piazza e sostenete l’Ucraina”, perché “se l’Ucraina non sopravvivrà, l’intera Europa non sopravvivrà”.

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio trasmesso questa sera sugli schermi nelle piazze di città europee dove si sono svolte manifestazioni contro l’invasione russa, tra cui Francoforte, Praga, Lione, Tbilisi, Vienna, Bratislava e Vilnius. “Sostieni l’Ucraina – ha detto Zelensky. Sostieni la nostra libertà. Perché questa è una vittoria non solo sull’esercito russo, questa è una vittoria della luce sulle tenebre, del bene sul male”.

“Oggi siamo tutti militari. Alcuni di noi sono militari, al servizio del nostro paese nell’esercito.

“Altri stanno prestando servizio come medici… altri stanno lavorando per proteggere i bambini e le loro famiglie. Questo è il nostro cuore, il cuore dell’Ucraina, insieme per combattere il male”.

Ha dedicato minuti di silenzio ai caduti e ha invitato i cittadini europei a “uscire in strada” e sostenere l’Ucraina. “Sostieni la nostra lotta, perché se l’Ucraina non resisterà, l’Europa non resisterà. Se cadremo noi, cadrai tu”, ha detto. “Tutti voi oggi siete ucraini”, ha concluso.

Oggi una fonte russa aveva detto che Zelensky “ha lasciato l’Ucraina ed è fuggito in Polonia”. Mentre l’Ucraina ha ribattuto che “è a Kiev con la sua gente”.