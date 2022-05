Zelensky, guerra finirà quando Ucraina riavrà tutto indietro. La Russia perderà, perché è il male

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo già raggiunto un risultato storico, perché è chiaro a tutto il mondo libero che l’Ucraina è la parte del bene in questa guerra. E la Russia perderà, perché il male perde sempre”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

“Siamo pronti a condurre questi negoziati, questi colloqui, purché non sia troppo tardi”, ha affermato, riporta il Guardian, in un collegamento video con gli studenti di Sciences-Po a Parigi, ma ha aggiunto: “Con ogni nuova Bucha, con ogni nuova Mariupol e nuove atrocità scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico”.

La guerra con la Russia sarebbe stata impedita se l’Ucraina fosse stata un membro dell’alleanza Nato, ha detto ancora. “Se l’Ucraina avesse fatto parte della Nato prima della guerra, non ci sarebbe stata la guerra”.

Zelensky ha affermato che la guerra con la Russia finirà quando l’Ucraina riguadagnerà i suoi territori, popolo, pace, libertà e scelta. Parlato ad un incontro online con gli studenti delle università francesi – riferisce Ukrinform -, Zelensky ha precisato che “la guerra per il popolo ucraino finirà solo quando avremo indietro ciò che è nostro. È vero. Lo dico apertamente: non abbiamo bisogno di nient’altro… Vogliamo riportare la pace nel nostro Paese, nella nostra terra”. Zelensky ha poi sottolineato l’importanza della presenza della Russia al tavolo delle trattative.

Gli ucraini vogliono la loro terra, la loro gente , la libertà e il diritto di scelta. La Russia a sua volta ci ha tolto, occupato tutti i nostri diritti: il diritto alla nostra terra, il diritto di scegliere, il diritto di scegliere, alla fine siamo arrivati ​​al diritto di vivere” – ha affermato il Presidente, aggiungendo che ora “noi stanno combattendo le nostre vite – perdendo le nostre vite.” .

Zelensky ha sottolineato l’importanza della Russia seduta al tavolo delle trattative e, nelle sue parole, “ha compreso l’inevitabilità della punizione e la grande fallibilità dei loro passi, che porteranno e hanno già portato a un futuro catastrofico della loro (russa – ndr) Cultura , coscienza e il loro stato. ma è stata una loro decisione”.

Ha spiegato che questo dovrebbe essere un dialogo, non un ultimatum.

“Per il bene della pace in Ucraina, siamo pronti a comunicare affinché non sia troppo tardi, perché con ogni Bucha, con ogni Mariupol, con ogni passo del genere, una città dove ci sono decine di sepolture, stupri e sofferenze, con a ogni passo si perdono opportunità e desideri soluzioni diplomatiche a questo problema”.