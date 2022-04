Zelensky ha dato a Borrell la lista delle armi che gli Stati Europei devono fornire all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “Gli ucraini stanno resistendo alla Russia, che non è riuscita a entrare a Kiev. È un grande fallimento per Mosca, che ora sta concentrando tutta la sua capacità militare sul Donbass, dove probabilmente vogliono avere una vittoria per il 9 maggio a fini di propaganda”.

Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza parla sul treno di ritorno da Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ,insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Torno con una lista di armi di cui gli ucraini hanno bisogno. E noi la seguiremo”. Ma “come Unione Europea non abbiamo armi. Dobbiamo bussare alla porta degli Stati membri e dire cosa serve”.

“Convocherò il Comitato militare della Ue per le forniture. All’inizio gli Stati membri andavano in ordine sparso, ora abbiamo creato un’unità con anche ufficiali ucraini e personale del Servizio esterno per far coincidere la domanda con la capacità di fornitura. Servono o armi di fabbricazione sovietica o facili da usare”.

