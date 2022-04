Zelensky: “La guerra può essere conclusa da chi l’ha iniziata”

AgenPress. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky incontrando i giornalisti in una stazione della metropolitana di Kiev ha dichiarato:

“Auguro a tutti pace e vittoria e la vittoria ci sarà sicuramente”. “La guerra continua da 8 anni e noi non vogliamo abituarci a questa occupazione”. “Penso che la Federazione russa ha sempre voluto raggiungere questo livello. Noi siamo stati gli unici a sognare la nostra indipendenza. Per Mosca non esistiamo”. “La guerra può essere conclusa da chi l’ha iniziata“.