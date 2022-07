Zelensky. La ricostruzione dell’Ucraina è una missione comune del mondo democratico

- Advertisement -

AgenPress – “La ricostruzione dell’Ucraina non è un progetto locale. Non è un progetto di una nazione, ma un compito comune dell’intero mondo democratico, di tutti i paesi che possono dire di essere civili”.

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la dichiarazione di apertura della “Conferenza per la ripresa dell’Ucraina” a Lugano, in Svizzera, una conferenza di due giorni che cerca di definire una tabella di marcia per la ricostruzione dell’Ucraina dopo l’invasione russa.

Zelensky affermando affermato che ricostruire il suo Paese significa ripristinare il principio della vita, “restituire lo spazio della vita, ripristinare tutto ciò che rende umani gli esseri umani. La ricostruzione dell’Ucraina è un “compito comune” del mondo democratico,

Questa ricostruzione implica anche “un’opportunità per i nostri paesi, le nostre aziende e i nostri specialisti di mostrare perché la libertà è più potente di qualsiasi tirannia”, ha aggiunto.

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato lunedì che l’Unione europea ha proposto di creare una piattaforma di ricostruzione per aiutare il governo ucraino a ricostruire il paese dopo la guerra con la Russia.

“La Commissione europea ha proposto al governo ucraino di istituire una piattaforma di ricostruzione per mappare le esigenze di investimento, coordinare l’azione, incanalare le risorse e, naturalmente, a sostegno di un ambizioso programma di riforme”, ha affermato Von der Leyen durante l’apertura cerimonia della conferenza sulla ripresa dell’Ucraina.

“Questa piattaforma sarà il luogo in cui dare forma agli orientamenti strategici e alle priorità per il nostro lavoro comune”, ha aggiunto.

Von der Leyen ha anche detto che la piattaforma “si concentrerà su una ricostruzione a prova di futuro, spostandosi verso la neutralità climatica, abbracciando il decennio digitale [e] costruendo un’economia sociale di mercato che non lasci indietro nessuno”.

Ha continuato dicendo che l’obiettivo del Cremlino è “minare l’esistenza stessa dell’Ucraina come stato”, la “distruzione militare, politica ed economica” del paese e che l’Unione europea “non lascerà mai che ciò accada”.

Von der Leyen ha aggiunto che l’UE ha già mobilitato 6,2 miliardi di euro di sostegno finanziario e che “di più devono venire e ancora arriveranno”.

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha ribadito la necessità di assistenza finanziaria nel suo discorso alla conferenza, affermando che il piano di ripresa del Paese costerà circa 750 miliardi di dollari.