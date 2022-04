Zelensky. La Russia ha perso l’Ucraina per sempre. Fine negoziati se forze Kiev distrutte a Mariupol

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha perso l’Ucraina per sempre.

“Il problema della Russia è che tutto il popolo ucraino non lo accetta – e non lo accetterà mai. La Russia ha perso l’Ucraina per sempre. E cosa posso dire – il mondo intero ha perso. Non sarà accettato da nessuna parte. “

- Advertisement -

Zelensky ha ricordato che nei distretti occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhia, l’esercito russo continua a terrorizzare i civili.

In particolare, gli invasori stanno cercando chiunque sia mai stato associato all’esercito o alle agenzie governative ucraine, ritenendo che ciò renderà più facile per loro il controllo del territorio.

Il presidente ha sottolineato che gli occupanti “hanno torto molto e si ingannano”.

- Advertisement -

“E la crudeltà con cui le truppe russe stanno cercando di conquistare la regione dell’Azov, il Donbas, la regione di Kharkiv, toglie solo la minima possibilità a questi territori e a queste persone almeno un giorno in futuro di avere legami con questo stato.

La distruzione delle forze ucraine che difendono la città di Mariupol “metterà fine ai negoziati con la Russia. La distruzione del nostro esercito, dei nostri ragazzi, porrà fine a tutti i negoziati”, ha detto. In precedenza Zelensky aveva affermato che erano in corso trattative sulla sorte di Mariupol, ma che i russi chiedono la resa. Il presidente ha detto che l’Ucraina non si fida ad accettare la richiesta russa, temendo un massacro dei propri soldati se dovessero consegnare le armi.