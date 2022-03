Zelensky. La Russia si sta preparando a bombardare Odessa. Razzi russi distruggono aeroporto Vinnytsia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia si sta preparando a bombardare Odessa, una città portuale strategicamente importante sulla costa ucraina del Mar Nero.

“I russi venivano sempre a Odessa e conoscevano solo il calore e la generosità e che cos’è adesso? Artiglieria, bombe contro Odessa. Questo sarà un crimine di guerra. Questo sarà un crimine storico”, ha detto Zelensky in un indirizzo di trasmissione su Facebook.

Passando dal parlare ucraino al russo, Zelensky ha fatto appello al popolo russo affinché facesse una scelta “tra vita e schiavitù”.

Popolo della Russia… questo è il momento in cui puoi ancora vincere il male. Siamo ucraini. Abbiamo bisogno di pace. Vogliamo la pace. E per i cittadini russi non è solo la lotta per la pace in Ucraina, ma per la vostra pace e per la vostra libertà. Lo vedevi. Conoscevi la prosperità… Se ora taci, solo la tua povertà parlerà per te”.

Attacchi russi hanno distrutto oggi l’aeroporto della città di Vinnytsia, a circa 200 chilometri a sud-ovest di Kiev, ha detto ancora. “Sono appena stato informato di missili contro Vinnytsia”, una città che conta 370mila abitanti ha detto Zelensky in un videomessaggio postato su Telegram: “L’aeroporto è stato completamente distrutto”.