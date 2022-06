Zelensky: “L’Europa deve ora tornare a vivere senza il gas russo”

- Advertisement -

AgenPress. “Credo che non sia un caso che oggi la situazione del gas in Europa sia peggiorata, il prezzo è balzato di nuovo. La Russia lo ha fatto apposta, limitando le forniture per danneggiare l’Europa, per colpire gli europei.

Gazprom sta semplicemente tirando la catena del gas in cui ha cercato a lungo di incatenare l’Europa. E questo è un altro argomento a favore del fatto che l’Europa deve ora tornare a vivere senza il gas russo. Non dovrebbe esserci tale dipendenza” – ha dichiarato il residente dell’Ucraina Zelensky –

Zelensky ha anche osservato che la Russia ha provocato la crisi alimentare globale attraverso il blocco dei porti marittimi ucraini.

“La ripresa delle esportazioni di prodotti agricoli ucraini è vitale per dozzine di paesi. E c’è solo una ragione per cui la crisi alimentare è diventata possibile: la colpa è della Russia e nessun altro”, ha sottolineato Zelensky.