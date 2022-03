Zelensky. Non accettiamo gli ultimatum russi. Kiev, Mariupol o Kharkiv non si piegheranno

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina non si piegherà mai agli ultimatum della Russia e città come Kiev, Mariupol o Kharkiv non accetteranno l’occupazione russa, ha detto il presidente Voldymyr Zelensky ai media ucraini.

“Abbiamo un ultimatum con dei punti dentro – ‘seguilo e poi finiremo la guerra’. L’Ucraina non può soddisfare l’ultimatum”, afferma Zelensky in un’intervista pubblicata dall’emittente pubblica ucraina Suspilne, citata da Reuters.

La Russia aveva fissato all’Ucraina una scadenza per questa mattina per la resa nella città portuale assediata di Mariupol, dicendo che ai civili e ai combattenti sarebbe stato concesso un passaggio sicuro fuori dalla città fintanto che avessero rinunciato alle armi.

Ma l’Ucraina ha ignorato quell’ultimatum, dicendo che la resa non era un’opzione.