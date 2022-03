Zelensky paragona Mariupol a Genova. “Immaginatela bruciata”. E il sindaco Marco Bucci lo invita

- Advertisement -

AgenPress – “L’invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata”. Così il presidente ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati.

“Sono due belle città, Mariupol e Genova e noi siamo assolutamente per la pace. Il fatto che abbia citato Genova significa che la conosce, potrebbe essere un’idea invitare il presidente ucraino a Genova, speriamo che finisca tutto presto e che possa venire qui”, così ancora Marco Bucci, sindaco di Genova, a commento delle parole di Volodymyr Zelensky

