Zelensky parla all’Onu e chiede una nuova Norimberga. I russi hanno ucciso i civili a Bucha “solo per il loro piacere”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto le sue osservazioni al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rivolgendosi a ciò a cui ha assistito a Bucha, dicendo dei russi che hanno attaccato il sobborgo di Kiev, “non c’è un solo crimine che non commetterebbero lì”.

“L’esercito russo si è lanciato e ha ucciso di proposito chiunque servisse il nostro Paese. Hanno sparato e ucciso donne fuori dalle loro case quando hanno appena cercato di chiamare qualcuno che è vivo. Hanno ucciso intere famiglie, adulti e bambini, e hanno cercato di bruciare i corpi. Mi rivolgo a voi a nome delle persone che onorano ogni giorno la memoria dei defunti e la memoria dei civili morti, colpiti da colpi di arma da fuoco e uccisi alla nuca dopo essere stati torturati. Alcuni di loro sono stati fucilati sul strade”.

Ha detto che i russi hanno ucciso i civili a Bucha “solo per il loro piacere”.

“Hanno tagliato arti, tagliato loro la gola, le donne violentate e uccise davanti ai loro figli. Le loro lingue sono state estratte solo perché l’aggressore non ha sentito quello che voleva sentire da loro, queste azioni non sono diverse da “altri terroristi”.

Afferma che le persone sono state fucilate per strada, nelle loro case, gettate nei pozzi e schiacciate dai carri armati in mezzo alla strada “solo per il piacere” dei soldati russi.

Ribadisce la sua affermazione che le azioni dei russi sono molto simili a quelle del gruppo terroristico, lo Stato islamico, e che la propaganda del presidente Putin cerca di “esportare” il proprio odio in altri paesi oltre l’Ucraina.

Zelensky ha esortato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina.

“Dov’è la sicurezza che il Consiglio di sicurezza deve garantire? Non c’è. Anche se c’è un Consiglio di sicurezza. Allora dov’è la pace? Quali sono quelle garanzie che le Nazioni Unite devono garantire?”

La responsabilità per la Russia “deve essere inevitabile. Vorrei ricordarvi l’articolo 1, capitolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. Qual è lo scopo della nostra organizzazione? Il suo scopo è mantenere la pace. E ora la Carta delle Nazioni Unite è stata letteralmente violata, a cominciare dall’articolo 1. Qual è il senso di tutti gli altri articoli?”

Definendo le azioni russe come “crimini di guerra”, Zelensky ha affermato di volere indagini complete e trasparenti.

“Massimo accesso per i giornalisti, massima cooperazione con le istituzioni internazionali, coinvolgimento della Corte penale internazionale: responsabilità completa e totale. Sono sicuro che ogni Stato membro delle Nazioni Unite dovrebbe essere interessato a questo. Per cosa? Per punire una volta e per tutti coloro che si considerano privilegiati e credono di poter farla franca”.

Zelensky ha chiesto che i membri dell’esercito russo e “coloro che hanno dato loro l’ordine” di compiere attacchi in Ucraina siano processati per “crimini di guerra”.