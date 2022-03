Zelensky parla con Johnson su ulteriore rifornimento di equipaggiamento difensivo all’esercito ucraino

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha parlato domenica al telefono con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sulla necessità di fornire ulteriore equipaggiamento difensivo alle forze ucraine.

“I leader hanno discusso delle necessità urgenti delle forze armate ucraine e il Primo Ministro si è impegnato a lavorare con i partner per fornire ulteriore equipaggiamento difensivo”, secondo un portavoce di Downing Street.

- Advertisement -

Zelensky e Johnson hanno anche discusso del “deterioramento della situazione umanitaria” nel Paese.

Johnson “ha delineato cosa sta facendo il Regno Unito, sia per fornire supporto umanitario che per imporre costi economici alla Russia che colpiscono il cuore della macchina da guerra di Putin. Ciò include chiedere ad altri paesi di intraprendere ulteriori azioni per rimuovere la Russia da SWIFT “, ha affermato il portavoce.

I leader hanno discusso della crescente minaccia che i barbari attacchi della Russia rappresentano per i civili ucraini e il Primo Ministro ha sottolineato la determinazione del Regno Unito a garantire che Putin fallisca”

- Advertisement -