Zelensky parlerà domani alle ore 11 in videoconferenza a Montecitorio

- Advertisement -

AgenPress – A Montecitorio si definiscono gli ultimi dettagli in vista dell’incontro informale di domani alle 11 nell’Emiciclo con Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino sarà visibile in Aula dai due grandi schermi laterali dell’Emiciclo, quelli su cui normalmente vengono proiettati i risultati delle votazioni dell’Assemblea. Nell’Emiciclo e nelle tribune ci saranno ad ascoltare Zelensky deputati e senatori.

L’intero incontro dovrebbe protrarsi in totale per una mezz’ora. I primi ad intervenire, saranno i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. La parola passerà quindi, per una decina di minuti a Zelensky e al presidente del Consiglio Mario Draghi. Per evitate un sovraffollamento nell’Emiciclo, verranno installati nel Transatlantico due schermi.

- Advertisement -