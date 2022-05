Zelensky rimuove capo sicurezza a Kharkiv. “Non ha lavorato per la difesa della città”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucrainao Volodymyr Zelensky ha rimosso il capo della sicurezza a Kharkiv, in quanto a suo avviso “non ha lavorato per la difesa della città”.

“Sono venuto qui, mi sono reso conto della situazione e ho sollevato dall’incarico il capo della sicurezza della regione (di Kharkiv) in quanto non ha lavorato per la difesa della città, fin dai primi giorni della guerra, ma ha solo pensato a se stesso”, ha spiegato Zelensky nel suo intervento dopo aver visitato per la prima volta dal 24 febbraio la città nell’est del Paese.

