Zelensky. Situazione estremamente difficile nel Donbass. Esercito russo intensifica gli attacchi

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato nel suo discorso notturno che “la situazione nel Donbass è estremamente difficile”, poiché l’esercito russo ha intensificato gli attacchi a Slovyansk e Severodonetsk negli ultimi giorni.

“Le forze armate dell’Ucraina stanno scoraggiando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori sottraggono questi piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi della giornata principale”.

Il giorno desiderato per cui tutti non vediamo l’ora e per cui lottiamo: il Giorno della Vittoria.

“Nessun attacco russo; né con i missili nella regione di Rivne, né con l’artiglieria nella regione di Kharkiv o Sumy, né con tutte le armi possibili nel Donbas, daranno alla Russia alcun risultato”.