Zelensky visita la prima linea nella regione di Kharkiv e consegna premi statali ai militari

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelenskyi ha visitato la prima linea nella regione di Kharkiv e ha consegnato premi statali ai militari.

Zelensky ne ha scritto su Facebook e ha pubblicato una foto con i militari.

“Regione di Charkiv. Posizioni di primo piano del nostro esercito. Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà per l’Ucraina”, ha scritto Zelensky.

Secondo l’ Ufficio del Presidente, il capo dello Stato ha preso conoscenza della situazione operativa nell’area di responsabilità delle unità.

Zelensky ha consegnato ai militari premi statali e doni di valore e ha parlato con i difensori dell’Ucraina.

Sei civili nella regione di Kharkiv sono stati feriti in un bombardamento da parte delle truppe russe il 28 maggio. Nella giornata dal 28 al 29 maggio, i soccorritori della guarnigione di Kharkiv del Servizio di emergenza statale hanno eliminato nove incendi causati dai bombardamenti nemici nei distretti di Kharkiv, Chuhuiv e Bohodukhiv.