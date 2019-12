Zanoni: “I botti causano danni alle persone e morti e feriti tra gli animali, evitarli è un segno di civiltà ed amore nei confronti di tutti”

Agenpress. “I botti di capodanno causano ogni anno migliaia di feriti soprattutto tra gli adolescenti e spesso anche incidenti mortali morti – dichiara Andrea Zanoni consigliere regionale del Veneto del Gruppo del Partito Democratico e vicepresidente della commissione ambiente- Causano terrore e migliaia di morti tra gli animali, in particolare spaventano cani e gatti e causano spavento e involi al buio tra gli uccelli selvatici portandoli a sbattere contro rami, cavi, pali ed edifici dove trovano la morte e si feriscono gravemente.”

“I fuochi artificiali – continua Zanoni – inoltre spaventano gli anziani e in pianura Padana aggravano ulteriormente l’avvelenamento dell’aria già da anni fuorilegge e oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per la violazione della Direttiva Aria. Tutto ciò comporta un aggravio di lavoro per centinaia di operatori dei Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine e personale medico nei pronto soccorso proprio nei giorni di festa per tutti gli altri.

Percio’ ritengo che le persone che hanno cuore e che rispettano il prossimo, la natura, la salute e gli animali non usano i botti e invitano parenti e amici a non farlo. Sempre piu’ sindaci lo stanno capendo, speriamo siano un esempio per tutti. Buone Feste con i botti buoni, quelli della bottiglia!”