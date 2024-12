Nato. Rutte: l’Europa deve adottare una “mentalità da tempo di guerra” per fermare Putin. Aumentare spesa militare al 3%

AgenPress – Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha affermato che Vladimir Putin vuole “cancellare l’Ucraina dalla mappa” e potrebbe attaccare altre parti d’Europa, esortando gli europei a fare pressione sui loro governi affinché aumentino la spesa per la difesa.

“È tempo di passare a una mentalità da tempo di guerra”, ha detto Rutte agli esperti di sicurezza e agli analisti del think tank Carnegie Europe di Bruxelles.

Ha affermato che le persone dovrebbero prepararsi alla prospettiva che la Russia possa provare a utilizzare “sciami di droni” in Europa, poiché ciò potrebbe avere effetti mortali in Ucraina .

Putin “sta cercando di annientare la nostra libertà e il nostro stile di vita”, ha detto Rutte. L’ex primo ministro olandese ha elencato gli attacchi della Russia alla Georgia nel 2008, l’annessione della penisola di Crimea dell’Ucraina nel 2014 e l’invasione totale del paese lanciata quasi tre anni fa.

“Di quante altre chiamate di sveglia abbiamo bisogno? Dovremmo essere profondamente preoccupati. Io so di esserlo. La Russia si sta preparando per un confronto a lungo termine. Con l’Ucraina e con noi”.

Discorso inaugurale di Rutte in concomitanza con le notizie secondo cui i membri della NATO stanno valutando di aumentare la spesa per la difesa al 3% del bilancio nazionale di ogni membro (attualmente è pari al 2%).

Un aumento così rapido potrebbe contribuire a placare il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha più volte criticato i paesi europei per aver fatto troppo affidamento sui fondi statunitensi per finanziare l’alleanza.

Il discorso di giovedì è arrivato poco più di due mesi dopo che Rutte ha assunto l’incarico di massimo funzionario civile della Nato. Da allora ha visitato le capitali dei 32 alleati, inclusa una visita negli Stati Uniti per incontrare P Trump.

Il primo ministro del Regno Unito ha dichiarato di voler aumentare la spesa per la difesa del Paese al 2,5% del PIL.

La Nato è stata una convinta sostenitrice dell’Ucraina e ha aiutato la maggior parte dei suoi membri a convogliare armi, munizioni e altri supporti nel paese. Ma il ritorno di Trump e la promessa di porre fine alla guerra in fretta hanno alimentato la preoccupazione che una tregua sfavorevole potrebbe essere imposta a Kiev.

Trump si lamenta di routine che gli alleati degli Stati Uniti nella Nato non spendono abbastanza per la difesa. Rutte ha detto che la spesa militare della Russia probabilmente ammonterà al 7-8% del suo PIL l’anno prossimo, molto più di qualsiasi alleato della Nato, mentre la sua industria della difesa sforna carri armati, veicoli blindati e munizioni.

Putin ha anche il sostegno di Cina, Iran e Corea del Nord.

Rutte ha osservato che la spesa per la difesa è aumentata notevolmente in Europa, con 23 alleati che dovrebbero raggiungere l’obiettivo della Nato di mettere il 2% del PIL nei loro bilanci militari. Ma ha aggiunto: “Posso dirvi che avremo bisogno di molto più del 2%”.

Rutte ha elencato una serie di recenti “azioni ostili” della Russia contro gli alleati della Nato, tra cui attacchi informatici, omicidi, un’esplosione in un deposito di munizioni ceco, l’interferenza dei radar nella regione baltica per interrompere il traffico aereo e la “militarizzazione” dei migranti per destabilizzare l’Europa.