Alitalia. Lufthansa, esuberi ultima ratio. Leogrande: “bruciati 300 mln di euro all’anno”

“Alitalia e Lufthansa insieme potrebbero creare il sistema d’aviazione più forte in Europa in maniera paritaria e in grado di competere a livello mondiale”. Lo ha detto il rappresentante di Lufthansa, Joerg Eberhart. Per il salvataggio della compagnia, “se le misure messe in campo non dovessero bastare, si deve anche pensare a un ridimensionamento, con il taglio delle rotte non utili e gli esuberi. Ma solo come ultima ratio”.

“Non è un fine per sé ridurre il personale poi si risana l’azienda. Prima bisognerebbe provare tutto. E’ quello che si fa per ultimo, se tutte le alte misure non funzionano”.

Alitalia ha bruciato “circa 300 milioni di euro all’anno, nel periodo di amministrazione straordinaria”, ha poi detto il commissario straordinario Giuseppe Leogrande, ricordando il suo mandato di “adottare quelle misure di efficientamento per ridurre queste perdite prodotte per rendere più appetibile” la compagnia.

“Questa nomina è arrivata in prossimità delle vacanze natalizie, quindi ho avuto modo in questi giorni di guardarmi un po’ le carte e studiare la procedura ma non ho ancora un’idea completa sulla situazione”, ha detto Leogrande. Il commissario ha spiegato come il suo lavoro interverrà sulla rinegoziazione dei contratti pendenti, sul monitoraggio dei centri di costo e su un lavoro di analisi della redditività delle linee. “Purtroppo – ha puntualizzato – ci sono dei campi d’azione su cui è molto complesso, per non dire quasi impossibile” intervenire: “costo del carburante, oneri aeroportuali e cuneo fiscale”.