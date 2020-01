Di Maio: “Mettere in sicurezza la Libia significa mettere in sicurezza l’Italia e tutta l’Europa”

Agenpress. L’annuncio della data della conferenza di Berlino, il 19 gennaio, che riunirà al tavolo i principali attori coinvolti nella crisi libica, è una buona notizia e rappresenta un importante passo avanti nella direzione auspicata dall’Italia.

In questi giorni avevamo chiesto con insistenza, e ad ogni tavolo, che la data arrivasse il più presto possibile, prima che la situazione sul terreno diventasse irrecuperabile.

Quella data oggi è arrivata e con grande soddisfazione ringraziamo la Germania, tutti i partner Ue e anche gli altri Paesi che hanno facilitato il processo, con i quali l’Italia si è tenuta costantemente in contatto e che hanno a cuore il destino del Mediterraneo.

Bisogna lavorare per garantire un cessate il fuoco duraturo. Mettere in sicurezza la Libia significa mettere in sicurezza l’Italia e tutta l’Europa.