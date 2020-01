Sanremo: Carfagna, Cally sul palco vanifica sforzi di chi combatte femminicidio

Agenpress. “La notizia che il rapper Junior Cally sarà in gara al Festival di Sanremo è avvilente. Tutti gli sforzi dei legislatori, delle Associazioni delle donne, di tutti coloro che si impegnano ogni giorno per combattere la piaga della violenza maschile, rischiano di essere vanificati quando la televisione pubblica offre una così grande occasione di visibilità a un individuo che, nei suoi testi, inneggia al femminicidio e descrive le donne come trofei o vittime. Dalla prima rete nazionale è lecito aspettarsi una comunicazione coerente con ben altri valori civili e morali”.

Così Mara Carfagna, vice Presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.