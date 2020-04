Coronavirus, Mollicone-Santanchè (FdI): “Chiesta audizione Martella su task force fake news”

rafforzare palinsesti Rai per didattica

Tg1 non sia TgConte

Agenpress. “In una riunione informale della commissione di Vigilanza Rai, abbiamo chiesto l’audizione del sottosegretario Martella in Vigilanza Rai sia per la questione della task force sulle fake news che i provvedimenti che intende emanare per il settore editoriale, radiofonico e tv.

Abbiamo ribadito la necessità della rimodulazione dei palinsesti per la didattica, in particolare per la primaria, e per l’ausilio nell’esame di maturità, chiedendo poi che sia messa in campo dalla Rai una campagna di comunicazione sui canali di cultura e didattica per studenti di ogni ordine e grado.

Infine, è stata occasione per stigmatizzare il malvezzo del Tg1 di assoggettare il palinsesto alle dirette FB di Conte, danneggiando la programmazione degli altri Tg, come avvenuto con il Tg2, nonostante fosse già in onda su RaiNews24.”

Così i commissari di Vigilanza Rai per FDI, Federico Mollicone e Daniela Santanchè.