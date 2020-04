Mes. Conte, mia idea non cambia. Ma per “Più Europa” ha perso mentre ha vinto l’Italia

Agenpress – “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi”. Così il premier Giuseppe Conte su twitter.

Le parole utilizzate dal presidente del Consiglio nel tweet vengono lette in ambienti parlamentari della maggioranza come un riferimento al “no al Mes”.

Polemico il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Ieri è stata una giornata molto positiva per l’Italia e di solidarietà vera per l’Europa che c’è: Conte ha sbagliato a impostare un negoziato dicendo no Mes sì eurobond. E ha perso, perché c’è il Mes e non ci sono gli eurobond, su cui bisogna continuare a lavorare in futuro. Ma l’Italia ha vinto”.

“Ci sono 36 miliardi, fino al 2% del pil, senza condizionalità per costi diretti e indiretti relativi all’epidemia. Nonostante Crimi, che ha detto irresponsabilmente che il M5S non voterà l’attivazione de Mes – ha concluso Della Vedova – mi auguro che il governo acceda a quei fondi”.