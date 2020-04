Rai, Daniela Santanche’ (Fratelli d’Italia): Bene Barachini, basta caccia alle streghe e ai giornalisti

Agenpress. “La libertà di informazione va preservata sempre, e quindi attaccare i giornalisti è’ illogico. La commissione di Vigilanza deve verificare che ci sia un uso istituzionalmente corretto e super partes degli spazi televisivi dedicati alla informazione.

Bene dunque ha fatto Barachini a convocare la vigilanza perché bisogna censurare non la stampa, ma il comportamento tenuto dal presidente del Consiglio, poco istituzionale, troppo partigiano.

Lo dica chiaramente: o sta facendo un partito e allora – bene – ne prendiamo atto, ma quanto meno eviti di utilizzare gli spazi della tv pubblica e soprattutto gli spazi per dare informazioni istituzionali per farsi propaganda di bassa lega.

Oppure Conte ha creato apposta l’incidente, come arma di distrazione di massa. Talmente in imbarazzo per avere promesso nelle precedenti conferenze stampa soldi che non sono ancora arrivati ne’ si sa come e quando arriveranno che forse ha preferito far parlare della polemica anziché degli italiani che non arrivano a fine mese”.

Dichiarazione della Senatrice Daniela Santanchè (Fd’l).