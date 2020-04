Coronavirus. 103.616 malati (+1.363), 20.465 decessi (+566), 35.435 guariti (+1.224)

Agenpress – Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

20.465 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 566. Ieri l’aumento era stato di 431. 35.435 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.224 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.677.

Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – è di 159.516, con un incremento rispetto a ieri di 3.153.

Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare.