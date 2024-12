Usa. La Camera approva il bilancio della difesa 2025 senza l’estensione del prestito-affitto all’Ucraina

AgenPress – Il bilancio della difesa degli Stati Uniti da 895 miliardi di dollari approvato dalla Camera dei rappresentanti non includeva una disposizione per estendere la legge sui prestiti e affitti all’Ucraina, nonostante gli sforzi dei diplomatici ucraini. Lo ha affermato l’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova.

Gli Stati Uniti hanno approvato l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act nel maggio 2022, ma è scaduto nel settembre 2023 senza essere mai stato utilizzato. I diplomatici ucraini hanno fatto pressioni per la sua reintroduzione in quanto consente al presidente degli Stati Uniti di prestare o affittare armi all’Ucraina, tagliando al contempo la burocrazia del Congresso.

“L’Ambasciata continua a lavorare attivamente per preservare questo meccanismo”, ha affermato Markarova. Ad aprile, un gruppo bipartisan di senatori ha proposto di reintrodurre il lend-lease act fino all’anno fiscale 2026.

In particolare, la sezione 1303 del disegno di legge estende il divieto di utilizzare fondi per azioni che potrebbero portare al riconoscimento della sovranità russa sui territori occupati dall’Ucraina.

La sezione 1534 incarica il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti di studiare la possibilità di creare un Centro di eccellenza per supportare lo sviluppo e la maturazione di sistemi d’arma abilitati all’intelligenza artificiale. Questo centro avrebbe lo scopo di facilitare la collaborazione del Pentagono con partner stranieri, tra cui l’Ucraina, per identificare e promulgare le migliori pratiche, linee guida sulla sicurezza, standard e parametri di riferimento.

La sezione 6411 incarica il Direttore dell’intelligence nazionale, in coordinamento con il Segretario di Stato e il Segretario del Tesoro, di presentare alle commissioni per l’intelligence, gli affari esteri, le forze armate, la magistratura, le finanze e gli stanziamenti del Senato e della Camera dei rappresentanti un rapporto sul finanziamento da parte della Russia di atti di terrorismo internazionale.

Il futuro del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina è sospeso nell’aria, poiché il presidente eletto Donald Trump ha già lasciato intendere che Kiev dovrebbe aspettarsi una riduzione dell’assistenza dopo il suo insediamento a gennaio. Queste preoccupazioni hanno spinto l’amministrazione Biden uscente ad accelerare la consegna delle armi e a utilizzare i restanti 4-5 miliardi di $ rimasti nell’autorità di prelievo presidenziale.

Il disegno di legge sulla difesa della Camera, che il Senato voterà la prossima settimana, non includeva nemmeno i fondi per l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina (USAI) nel 2025, poiché erano già stati stanziati nel bilancio precedente per un importo di 300 milioni di dollari, ha affermato Markarova.

L’USAI è un programma guidato dal Pentagono per la fornitura di armi all’Ucraina attraverso contratti con aziende di difesa statunitensi.

Il sostegno all’Ucraina potrebbe dover affrontare una battaglia sempre più ardua, poiché il Partito Repubblicano non solo ha mantenuto il controllo della Camera, ma ha anche ottenuto la maggioranza al Senato alle elezioni di novembre.

È stata l’opposizione di alcune parti del Partito Repubblicano a ritardare un disegno di legge di aiuti da 61 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno, contribuendo a battute d’arresto sul campo di battaglia per l’Ucraina. Il presidente della Camera Mike Johnson ha anche respinto un voto sulla proposta dell’ultimo minuto del presidente Joe Biden per un pacchetto da 24 miliardi di dollari per assistere l’Ucraina e rifornire le armi.

Il bilancio della difesa del 2025 stanzia inoltre 300 milioni di dollari per l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina (USAI), come previsto dalla NDAA dell’anno scorso.

Markarova ha anche osservato che l’Ucraina si impegnerà per garantire che la versione del Senato dell’NDAA includa una disposizione che estenda l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act del 2022.