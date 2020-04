Coronavirus: Carfagna, su Mes no a scontro ideologico

Agenpress. “Bene ha fatto il presidente Berlusconi a respingere la “tentazione autarchica” di chi vorrebbe dire all’Europa “faremo da soli”, rinunciando alla possibilità di enormi finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato che potrebbero costruire una sanità migliore, più efficiente, con presidi capillari sul territorio.

Il MES, così come rivisto alla luce dell’emergenza Covid, senza alcuna condizionalità se non la lotta al virus, non è uno spauracchio da agitare come un drappo rosso davanti agli elettorati. Al contrario, rappresenta una possibilità su cui riflettere lucidamente.

Lo faccia il governo, lo faccia l’opposizione. Da settimane chiedono autocontrollo, prudenza e serietà agli italiani: diano l’esempio evitando di trasformare il confronto sulla fase due dell’epidemia in un insensato scontro ideologico”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.