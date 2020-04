Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ipotesi errore umano Coronavirus: la rilancia Corriere della Sera. Si indaghi”

Agenpress. “In articolo della edizione on line data odierna l’ autorevole e ponderato giornalista Guido Olimpio, professionista che non lascia nulla al caso, pur senza sposare alcuna tesi, avanza l’ eventualità che il Covid 19 si sia diffuso per un errore umano avvenuto nel laboratorio di virologia di Wuhan.

Cita un rapporto del generale americano Mark Milley, capo di Stato Maggiore Usa, rapporto che convalida quanto anticipato dal Washington Post. Nel rapporto si legge che l’ ambasciata Usa a Pechino nel 2018 aveva allarmato sulle precarie condizioni di sicurezza e igiene del laboratorio BSL-4 di Wuhan e sul possibile rischio di pandemia da esperimento sui pipistrelli. Alle stesse conclusioni è pervenuto altra firma del giornalismo di inchiesta Usa David Ignatius.

Dopo questa indiscrezione la task force anti fake news vorrà silenziare anche il Corriere della Sera o è almeno il caso di esaminare il problema. I ministri degli Esteri e della Difesa riferiscano quello che sanno”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.