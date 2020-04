Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Inaccettabile conflitto di interesse Roberto Burioni”

Agenpress. “Come egli stesso ha ammesso alla trasmissione di Fabio Fazio, il noto virologo Roberto Burioni ha consulenze per noti gruppi come Gucci, Fca, Ferrari per la fase di ripartenza.

E’ evidente che il virologo abbia un conflitto di interesse nell’illustrare la situazione più difficile di quello che è secondo la logica del “sin che pende, rende”. Pertanto è inaccettabile il suo conflitto di interesse e le televisioni, specie quella di Stato bene farebbero a non invitarlo spiegando se ha un gettone di presenza”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.