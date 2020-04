Continua il paradosso: Giuseppe Garibaldi ha unificato l’Italia. E adesso la vogliono separare!

Agenpress – Quella del divieto di oltrepassare i confini regionali a partire dal 4 maggio è certamente una delle disposizioni più discutibili di questo governo.

Tutte quelle persone che vivono in zone di confine e che hanno parenti, affetti o attività lavorative a 200 m. da casa, NO, non potranno ne vedere i famigliari ne lavorare!

Invece, quelle persone che nonostante siano lontani anche 100 e più km, gli uni dagli altri o dagli ambienti lavorativi, ma vivono nella stessa regione, SI, queste potranno tranquillamente riunirsi e lavorare! Ma non sarebbe più semplice e democratico stabilire un massimo di allontanamento chilometrico da casa uguale per tutti? Non credo che il dialetto etimologico sia causa di contagio!

di Fabrizio Venturi – Cantautore e Produttore musicale