Conversazione telefonica del Presidente Meloni con il Primo Ministro canadese Trudeau

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau.

Il Presidente Meloni ha formulato i propri auguri di buon lavoro in vista del passaggio di consegne previsto a fine anno tra Italia e Canada alla guida del G7. Nel corso del colloquio, il Presidente del Consiglio ha valorizzato i principali risultati conseguiti dalla Presidenza italiana e condiviso l’importanza, in vista della definizione dell’agenda del prossimo Vertice G7, di assicurare piena continuità anche sui temi dell’Africa e del Mediterraneo, oltre a quelli al centro dell’agenda della Presidenza canadese illustrati dal Premier Trudeau.

In conclusione del colloquio i due Leader hanno espresso soddisfazione per il livello di collaborazione tra Italia e Canada e avuto uno scambio sui principali temi dell’agenda internazionale, con particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente e ai più recenti sviluppi in Siria, anche nella prospettiva della prossima videoconferenza G7 in programma il 13 dicembre.