Fase 2. Speranza, utilizzo mascherina non è salvifico. Distanziamento e lavaggio mani

Agenpress – “Bisogna rispettare tutte le regole messe in campo: il distanziamento sociale e le regole igieniche fondamentali come il lavarsi spesso le mani”.

Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Mezz’ora in +’ su Rai3.

“Ci vuole ancora la massima attenzione: l’utilizzo della mascherina non è salvifico e non deve passare il messaggio ‘ho la mascherine quindi sono immune'”.

“Io voglio avere fiducia nelle persone, il che non significa non avere delle norme, ma questa sfida si vince con la persuasione avendo presente la pericolosità di questo virus. Non basta – afferma Speranza – qualche posto di blocco ma c’è bisogno di una grande compattezza nel nostro paese, come è stata dimostrata finora”.

Adesso infatti, ha avvertito, “arriva una fase molto più difficile perchè ci saranno molte più persone in giro e quindi rispettare le regole diventa ancora più decisivo, ma penso che il Paese sarà all’altezza”.