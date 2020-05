Scuola: obbligo mascherine costerà oltre 1 miliardo di euro all’anno alle famiglie

Agenpress. Se l’obbligo delle mascherine nelle scuole italiane diventerà realtà, sulle famiglie italiane si abbatterà una stangata complessiva pari a poco più di 1 miliardo di euro all’anno.

Lo afferma il Codacons, che lancia l’allarme in favore dei consumatori.

“Considerando 200 giorni di frequenza all’anno e un costo pari a 0,61 euro a mascherina chirurgica, per ogni studente le famiglie dovranno spendere 122 euro all’anno solo per far fronte all’obbligo imposto dallo Stato – spiega il presidente Carlo Rienzi –. Cifra che andrebbe ad aggiungersi agli elevati costi per il corredo scolastico e i libri, determinando una ulteriore stangata sui consumatori”.

“La maggiore spesa per le famiglie legata alle mascherine, considerato il numero totale di studenti in Italia, sarebbe pari a 1.033.000.000 euro: una vera e propria assurdità che il Governo deve evitare, accollandosi il costo delle mascherine che devono essere distribuite gratuitamente agli studenti” – conclude Rienzi.