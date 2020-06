L’opinione di Roberto Napoletano. Tesoro e PD, basta ipocrisie

Agenpress – Chi vi racconta che le Borse crollano per le nuove stime negative sull’economia della Federal Reserve vi sta prendendo in giro. Anche perché le previsioni sono delle venti di mercoledì sera e sui listini non si è avuto che uno zero virgola di effetto. La verità è che sui mercati si è ragionato fino a oggi come se il Coronavirus non esistesse e quando Wall Street ha annullato tutte le perdite dell’anno e il Nasdaq ha raggiunto il massimo storico, gli investitori hanno cominciato a vendere perché hanno pensato “me ne vado” prima che crolla tutto, è un po’ come il giocatore del casinò che ha fatto la supervincita e prima di tornare a perdere scappa per non cadere in nuove tentazioni. Anche gli algoritmi non comprano più.

Diciamocelo chiaro. Tutti i gestori di patrimoni non hanno mai dato uno scenario positivo, come avrebbero potuto con la Grande Depressione mondiale, ma le Borse vivevano in un mondo diverso fatto di liquidità irrorata a fiumi dalle banche centrali. In realtà la bolla c’era già anche prima del Coronavirus, quando vivevamo in un mondo migliore, oggi con un Pil globale che tracolla la bolla è ancora più vistosa. Resta narcotizzata nel mare di liquidità che inonda i mercati, ma tutti sanno che dietro quei valori di borsa ci sono prezzi dell’economia reale che non giustificano minimamente quelle quotazioni e temono che una nuova ondata di contagi negli Usa e un nuovo lockdown condannerebbero l’economia a non ripartire più. Per questo vanno giù tutte le borse e quel pezzettino in più di nostro è dovuto al fatto che abbiamo tante banche che in questi casi sono sempre le più penalizzate. Lo spread è a 189, è salito di una quindicina di punti rispetto a tre giorni fa, a dicembre 2019 era a 161. Diciamo che qui si sente che l’aiuto della Bce è forte, la differenza a nostro sfavore con Spagna e Portogallo misura il ritardo del Paese.

Video del Direttore Roberto Napoletano a Porta a Porta:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/06/10/video-roberto-napoletano-a-porta-a-porta-affronta-i-temi-del-piano-colao/

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/economia/2020/06/11/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-tesoro-e-pd-basta-ipocrisie/

Video la Grande Balla

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

Video partecipazione Coffee Break:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/05/22/video-roberto-napoletano-a-coffee-break-dobbiamo-riflettere-e-ripartire-insieme-nord-e-sud/

Video Basta con i regali al Nord con i soldi del Sud

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/

Alcuni Video:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/saluteeassistenza/2020/05/17/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-a-1-2-in-piu-ribadisce-la-regione-campania-viene-rapinata-ogni-anno-di-300-milioni-di-euro/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/15/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-elenca-i-numeri-dello-scippo-di-risorse-alla-sanita-campana/

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/