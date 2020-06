Stati Generali, Fapi: “Conte torni al Sud per rendersi conto delle difficoltà”

AgenPress. “Artigiani, commercianti e piccole imprese chiedono al Governo meno burocrazie e meno tasse. La crisi è appena iniziata, e senza un sostegno convinto ai ceti produttivi non ci sarà né ripresa economica né nuova occupazione”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Conte lasci Villa Pamphili e ritorni al Sud, – aggiunge il leader della Fapi – dove è nato, per comprendere che il Paese è in difficoltà e non si rialza con le chiacchiere fatte durante gli Stati generali dell’economica, ma con le riforme e le dovute rivendicazione sui tavoli europei. Le imprese chiedono scelte coraggiose, prima che sarà troppo tardi”, conclude Sciotto.