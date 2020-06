Calabria, Gianfranco Librandi (IV): Jole Santelli passa da un estremo all’altro

AgenPress. “Jole Santelli passa da un estremo all’altro. O lo fa perché non si trova nel ruolo di governatrice della Regione Calabria e quindi annaspa alla ricerca di un po’ di visibilità oppure, se non si tratta di una fake news, c è di che preoccuparsi!

Mettere i tamponi obbligatori per che va in vacanza in Calabria significa favorire altri luoghi di villeggiatura. Siamo oltre la Sardegna che chiede test sierologici ogni 10 giorni. Suvvia un po’ di serietà signori.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).