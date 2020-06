Coronavirus: in calo i contagi, 8 le vittime

AgenPress. Il ministero della Sanità comunica che sono 175 i nuovi casi di contagiati da Coronavirus, in calo rispetto a ieri (259), in totale 240.136.

Tra le Regioni sempre in testa la Lombardia con 77 nuovi casi, seguita dall’Emilia Romagna che fa segnare 44 casi in più. Trend discendente anche per le vittime, solo 8 in più, è il dato più basso da inizio epidemia.

Complessivamente i morti salgono a 34.716. Attualmente i positivi sono 16.836. Scendono sotto i cento le terapie intensive, sono 97.