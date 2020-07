Berlusconi. Il giudice Esposito presenta querela. Coppi nega incontro con Napolitano

Agenpress – “Lunedì presenterò una querela per diffamazione ma non è escluso che chiederò alla Procura di Roma anche di acquisire gli audio del relatore di Cassazione, Amedeo Franco”. E’ quanto annuncia il giudice Antonio Esposito, presidente della terza sezione feriale della Cassazione che il primo agosto del 2013 emise la sentenza di condanna sul procedimento Mediaset per evasione fiscale.

Intanto l’avvocato Franco Coppi, uno dei difensori di Silvio Berlusconi, sulla notizia pubblicata oggi su un quotidiano secondo la quale “il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarebbe venuto nel mio studio nel mese di agosto del 2013 per trattare la grazia in favore di Silvio Berlusconi è destituita di qualsiasi fondamento”.