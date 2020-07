Daniela Santanchè (Fd’I): Pd e Cinque Stelle facciano le valigie per il bene dell’Italia

AgenPress. “Siamo sempre dalla parte del popolo, ci siamo sempre schierati dalla parte dei più deboli, com’è giusto che sia, perché dar voce a chi di voce non ne ha, o ancora peggio a chi viene tappata la bocca, è un nostro dovere, ecco perché sabato torneremo nelle piazze italiane a chiedere libertà, lavoro e sicurezza, ciò che chiedono a gran voce gli italiani ogni giorno.

Il Nostro Paese sta vivendo la peggiore crisi dal dopoguerra e le previsioni sono catastrofiche. Questo governo sembra vivere sulla luna, non si è preso carico dei reali problemi che i nostri cittadini stanno affrontando, la loro unica preoccupazione sono le poltrone e dare bonus inutili, Pd e Cinque Stelle dovrebbero per una volta pensare al bene dell’Italia e fare le valigie. Raccoglieremo nelle maggiori piazze italiane le firme per chiedere elezioni subito, la nostra gente merita un governo che abbia a cuore i propri cittadini, non che pensi solo ai propri interessi.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).