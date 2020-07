Fase 3: Carfagna, donne non siano fantasma in Recovery plan

AgenPress. “Se saranno confermate le anticipazioni sulla composizione del Comitato interministeriale che sarà chiamato a scrivere e gestire il Recovery Plan, rischiamo che la drammatica situazione delle donne italiane rimanga un fantasma irrilevante nel dibattito. Non è questione di rappresentanza di genere, ma di attenzione a problemi specifici che riguardano metà del Paese e che se affrontati potrebbero dare una spinta notevole alla crescita del sistema economico e produttivo italiano”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Il Comitato di governo che si intesterà i progetti del dopo-Covid dovrebbe ricordarsi che parla, decide, agisce anche a nome dei 31 milioni di cittadine donne, il 51 per cento degli italiani, cioè la maggioranza: hanno ambizioni, progetti di vita, desiderio di lavoro e guadagno, necessità esattamente come gli uomini.

Le risorse disponibili devono essere investite per sostenere anche le loro prospettive e il loro benessere per una questione di equità e giustizia, ma anche perché conviene: senza le donne non si esce dalla crisi”, conclude la presidente di ‘Voce libera’.