Genova. Bambina di 3 anni cade dal 3° piano, è in condizioni gravi

AgenPress – Una bambina di tre anni è caduta dal terrazzo di casa al terzo piano di uno stabile di Sestri Levante (Genova), da un’altezza di circa 10 metri. La bambina, secondo le prime informazioni, è ancora viva anche se in condizioni gravissime. E’ stata trasferita all’ospedale Gaslini con l’elicottero dei vigili del fuoco. I medici inviati dal 118 hanno effettuato le manovre di rianimazione e la piccola ha ripreso a respirare. L’elicotteo ‘Drago’ dei vigili del fuoco hanno immediatamente caricato la bambina e si +è alzato in volo per trasferila immediatamente al Galsini di Genova.