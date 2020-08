Scuola. Marcucci contro Azzolina? Perilli (M5S), il Pd decida da che parte stare

AgenPress – “Le dichiarazioni ripetute del presidente dei senatori Pd Marcucci, volte a svilire il lavoro importante della ministra Azzolina iniziano ad essere provocatorie e intollerabili. Presumo che abbia valutato attentamente la situazione prima di fare certe affermazioni: prendiamo quindi atto che Marcucci vuole inaugurare una nuova fase della maggioranza che non si sa dove porterà e a chi gioverà. Noi continuiamo a sostenere il lavoro del governo: il Pd decida da che parte stare”.

Così in una nota il capogruppo M5s al Senato Gianluca Perilli commenta le parole del capogruppo Pd al Senato che ha definito “insufficiente” il lavoro della ministra Azzolina.

“Il governo sta producendo uno sforzo enorme per garantire il ritorno a scuola dei nostri studenti. Dai trasporti ai banchi, dai materiali per le sanificazioni fino all’assunzione di 97 mila unità tra docenti e personale Ata, si sta lavorando per permettere agli istituti scolastici di riaprire in totale sicurezza. La Ministra Azzolina, che ha tutto il nostro sostegno, è in prima linea in questo percorso”.