Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Meditare su crollo occupazione”

AgenPress. “L’ Istat in data odierna ha rilevato che in Italia, anche a seguito della pandemia, si è registrato un crollo degli occupati pari a 470.000 unità (secondo trimestre). Una buona fetta di questo calo colpisce gli under 35.

Pertanto la vera emergenza nazionale è quella lavorativa e la politica deve fare di tutto in questo senso per invertire la rotta con strategie a favore di famiglia ed impresa, ed una politica fiscale adeguata. E’ un dato sul quale meditare”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.