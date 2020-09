Recovery fund. Di Maio, vale più del Piano Marshall, massimo impegno su come impiegarlo.

AgenPress – Da parte del governo c’è il “massimo impegno” per usare al meglio il recovery fund, “posso assicurarvi che è quello che stiamo facendo da mesi”.

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione alla Camera. “Stiamo entrando nella fase di razionalizzazione delle proposte” su come impiegarlo, ha aggiunto Di Maio, sottolineando la necessità di “concentrare in modo strategico” le risorse “e affrontare i nodi strutturali che hanno frenato la crescita”.

“L’aver preteso dall’Unione Europea questo salto in avanti – ha aggiunto Di Maio – ci rende oggi ancor più in dovere di sforzarci con il massimo impegno, la massima serietà e scrupolosità per ricavarne il meglio. Posso assicurarvi che è quello che il governo sta facendo, ormai da mesi. Abbiamo cominciato a prepararci ancor prima del Consiglio europeo di luglio”.

“Quelle messe a disposizione dall’Europa sono risorse ingenti. Il Recovery Fund vale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un’occasione unica per modernizzare il nostro Paese”.

“Vogliamo cogliere questa opportunità – ha sottolineato – lavorando tutti insieme, con il Parlamento, maggioranza e opposizione, e con le forze sociali”.