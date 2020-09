Giornate permanenti sul tema del Dl Semplificazioni

AgenPress. A seguito dell’incontro di ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è riunito contestualmente e anche in data odierna il tavolo interno Re Mind, da parte del coordinatore Marco Mari, e composto da Associazioni e Professionisti per meglio approfondire i temi del Dl Semplificazioni ed aggiornare il working paper alla luce dei contributi degli esperti che sono stati chiamati a meglio approfondirlo in vista di futuri incontri istituzionali.

Detto tema sarà oggetto di ulteriore confronto domani dalle 11.30 alle 13.30 nell’ambito del Remtech Expo sulla rigenerazione urbana ma con un particolare focus sui limiti del Dl Semplificazioni.

Ha commentato Mari:”in attesa che venga formalizzato un tavolo ai sensi dell’ordine del giorno approvato dalla Camera, abbiamo in corso una serie di interlocuzioni istituzionali per sensibilizzare sul tema e ieri abbiamo consegnato e offerto al Mit un primo documento di discussione che è in continuo aggiornamento con contributi di esperienze trasversali.

Attendiamo ora la convocazione formale di Re Mind, di Gbc Italia, di Oice, e di tutte quelle Organizzazioni e di quei Professionisti che possano contribuire a migliorare questa misura normativa che altrimenti rischia di ingessare gli investimenti. E’ il momento ancora di più di mettere a fattore comune competenze e esperienze”