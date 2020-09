Coronavirus. Due senatori M5S positivi, tampone per gruppo

AgenPress – Due senatori del gruppo M5S, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, sono risultati positivi al Covid-19. Come da protocollo tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo.

I due senatori non erano presenti – hanno partecipato in videocollegamento – all’assemblea congiunta dei parlamentari di M5S. In quell’occasione, in ogni caso, senatori e deputati non si riunirono nella stessa sala: i membri di Palazzo Madama erano in una sala della Biblioteca del Senato in Piazza della Minerva, i deputati erano nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio.