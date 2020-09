Coronavirus, Librandi (IV): proroga stato di emergenza fino al 31/12 plausibile

AgenPress. “L’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre è plausibile se considerata in relazione all’andamento della curva epidemiologica ma certamente spetta al Parlamento stabilirlo.

Oggi il Senato è stato chiuso per la positività di due senatori del movimento cinque stelle, il virus circola e dobbiamo essere preparati ad affrontare i prossimi mesi e questo può significare anche prolungare le misure adottate per il contenimento. Quello che va assolutamente evitato è che le due Camere non siano in condizione di non poter lavorare”

Lo dichiara Gianfranco Librandi (Italia Viva).