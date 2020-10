Trafficante internazionale di stupefacenti arrestato nel Regno Unito. E’ stato estradato in Italia

AgenPress. H.E., cittadino albanese 37enne, ricercato nell’ambito dell’ “operazione kulmi” per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e arrestato il 3 settembre 2020 nei pressi dell’aeroporto londinese “Heathrow” dalla polizia di New Scotland Yard, è atterrato, alle ore 16.00, all’aeroporto di Fiumicino, e verrà preso in consegna dalla Polizia di Frontiera che unitamente a personale del Centro Operativo di Bari, darà formale esecuzione alla misura cautelare in carcere.

L’arresto è stato possibile anche grazie all’attivazione delle rete europea dedicata alla ricerca e cattura di latitanti internazionali (ENFAST – European Network of Fugitive Active Search Teams), a cui l’Italia partecipa tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

L’operazione sul campo è stata condotta dalla Metropolitan Police di Londra in costante contatto con la DIA di Bari tramite l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Londra e la Divisione SIRENE del citato Servizio.